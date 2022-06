Warum es von Anfang an ungerecht zugeht

Die Chance auf schulischen Erfolg ist statistisch betrachtet besonders gering, wenn Kinder mit Blick auf Bildung in »Risikolagen« aufwachsen. Damit sind sozioökonomische Lebensumstände der Eltern gemeint.

Eine Risikolage formal gering qualifizierter Eltern liegt dann vor, wenn alle Elternteile im Haushalt weder eine Hochschulreife noch eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können.

Eine soziale Risikolage liegt vor, wenn kein Elternteil erwerbstätig ist.

Von einer finanziellen Risikolage geht man aus, wenn das Haushaltseinkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze liegt.

Kinder mit Migrationshintergrund sind von mindestens einer Risikolage deutlich häufiger betroffen als Kinder deutscher Herkunft. Bemerkenswert sei, sagte Maaz, dass 40 Prozent der unter Sechsjährigen in Deutschland in einer migrantischen Familie lebten. Jedes fünfte Kind zwischen drei und sechs Jahren spreche zu Hause nicht oder kaum Deutsch. Vor allem in Westdeutschland hätten viele Kitas einen hohen Anteil an Kindern, deren Familiensprache nicht Deutsch sei.

»Das ist an sich kein dramatischer Befund«, sagt der Bildungsforscher. »Aber reagiert das System angemessen darauf? Wir brauchen bundesweit andere Rahmenbedingungen, um diese Kinder besser zu fördern.« Der Kita-Besuch könne vieles kompensieren, was Eltern an Förderung nicht leisteten. Aber ausgerechnet Kinder in »Risikolagen« besuchen bisher im Schnitt seltener eine Kita als Kinder aus privilegierten Elternhäusern.