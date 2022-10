Jones, 84, hat demnach als Wissenschaftler und Dozent einen guten Ruf. Jahrzehntelang unterrichtete er Studierende zuerst in Princeton und dann in New York. 2017 wurde er an der NYU sogar zu einem der coolsten Professoren gewählt. Dem Bericht zufolge erhielt er an der NYU jeweils für ein Jahr einen neuen Arbeitsvertrag. In diesem Herbst jedoch beendete die Universität die Zusammenarbeit mit ihm kurz vor Beginn des neuen Semesters.