Die Frage um das Gendern an Schulen hat in mehreren Bundesländern Kontroversen ausgelöst. In Berlin wollte ein Vater die genderneutrale Sprache an den Gymnasien seiner beiden Kinder verbieten lassen vor Gericht mit einem Eilantrag verbieten lassen. Er scheiterte jedoch. Das Berliner Verwaltungsgericht wies den Antrag zurück.

Seinen Kindern sei es grundsätzlich zuzumuten, mit den Auffassungen und Wertvorstellungen einer pluralistischen Gesellschaft konfrontiert zu werden – auch wenn diese möglicherweise im Widerspruch zu eigenen Überzeugungen stünden, hielt das Gericht dem Kläger entgegen. Die SPIEGEL-Recherche zu dem Fall lesen Sie hier.