Die Grundschule Wiefelstede im Landkreis Ammerland wird entgegen einer früheren Ankündigung wohl keinen Unterrichtstag für einzelne Jahrgänge streichen. Das niedersächsische Kultusministerium in Hannover teilte am Dienstag mit, dass es dazu nicht kommen solle. »Die Überprüfung der Sachlage hat ergeben, dass Spielräume bestehen, um durchgängige Schulpräsenz an allen Wochentagen für alle Schuljahrgänge zu sichern«, heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums.