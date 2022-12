Die Überbringerin einer schlechten Nachricht in Niedersachsen hat überraschendes Lob bekommen: »Es ist ein guter Schritt, dass die Kultusministerin endlich Klartext spricht«, teilte der Landesschülerrat Niedersachsen am Mittwoch mit – und reagierte damit auf die Einschätzung der neuen niedersächsischen Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne), dass der Lehrermangel an Schulen »tatsächlich auch die nächsten Jahre anhalten« werde.