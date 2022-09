Für die Eltern sprächen eindeutige Indizien dafür, dass der Investor Peter Soliman – entgegen seiner Zusicherungen – von Anfang an beabsichtigt habe, die Schule zu schließen. So schreiben sie es in ihrer aktuellen Mitteilung. Diese Indizien sähen sie von der Staatsanwaltschaft nicht hinreichend gewürdigt. Ein Elternteil hatte Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft ermittelte.