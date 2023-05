Hochzeiten auf der Insel habe es im Übrigen auch in der Vergangenheit immer gegeben. »Diese Möglichkeit soll grundsätzlich bestehen bleiben, auch wenn aktuell keine Hochzeiten auf der Insel stattfinden oder geplant sind.« Wegen der Brandschutzproblematik könnten zudem nur wenige Gebäudeteile für entsprechende Veranstaltungen genutzt werden, erklärte der Anwalt.

Es sei jedoch auch in den letzten Jahren immer bekannt gewesen, »dass Hochzeiten in kleinem Kreis grundsätzlich auf der Insel gefeiert werden können«. In der Broschüre werden dazu zwei Orte angeboten: die Klosterkapelle »mit einem wirkungsvollen barocken Hochaltar«, in der es »Platz für etwa 130 Gäste« gebe, oder der pompöse Kapitelsaal (»ein Schmuckstück aus dem Barock«) mit etwa 120 Sitzplätzen.