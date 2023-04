Die Ursache der Technikpanne ist noch nicht geklärt. Das Schulministerium vermutet jedoch, dass die neu eingeführte Zwei-Faktoren-Authentifizierung eine Rolle gespielt haben könnte – trotz reibungsloser Tests im Vorfeld. Sie wurde nun deaktiviert.

Ministerpräsident Hendrik Wüst und Schulministerin Dorothee Feller (beide CDU) hatten sich am Mittwoch bei allen Betroffenen für das Abi-Chaos entschuldigt. Feller muss an diesem Freitag in einer Sondersitzung des Schulausschusses im Landtag Rede und Antwort stehen. Die Opposition wirft ihr Verwaltungs- und Kommunikationsversagen vor.

Der Download der Abituraufgaben für Freitag habe am Donnerstag ohne Probleme funktioniert, teilte das Ministerium am Donnerstagabend mit. Bereits am frühen Nachmittag hätten alle Schulen sämtliche Prüfungsunterlagen für diesen Tag heruntergeladen. »Nach den sehr ärgerlichen Störungen am Dienstagnachmittag hat der zweite Durchgang nun erfreulicherweise gut und rasch geklappt«, sagte Feller. Sie wünschte allen Abiturientinnen und Abiturienten alles Gute und bat nochmals um Entschuldigung.