Letzter Schultag vorgezogen Nordrhein-Westfalen beginnt Weihnachtsferien wegen Corona zwei Tage früher

Wegen der Pandemie haben Schüler in Nordrhein-Westfalen bereits ab dem 18. Dezember Ferien. Bundesweit befinden sich nach Ausbrüchen an Schulen bereits Hunderttausende Kinder und Lehrer in Quarantäne.