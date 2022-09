Ayla Çelik, Landesvorsitzende der GEW Nordrhein-Westfalen, hält Abordnungen von Lehrkräften an Schulen mit besonders großem Personalmangel für den falschen Weg – zumal dann, wenn sie gegen den Willen der Betroffenen erfolgen. »Es kann nicht die Lösung sein, den Mangel an einer Schule zu beheben, indem man an einer anderen Schule Mangel schafft«, sagte Çelik der »WAZ«.