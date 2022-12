Im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen heißt es, die Regierung wolle es den Schulen »ermöglichen, auf eine numerische Notengebung zu verzichten«. Außerdem wolle sich Niedersachsen in der Kultusministerkonferenz der Länder für solche Freiräume einsetzen. Zuletzt hatte Baden-Württemberg ein Modellprojekt an 39 Grundschulen gestartet. Dabei soll es auch in den dritten und vierten Klassen keine Ziffernnoten, sondern individuelle Rückmeldungen geben. Von Thüringens Bildungsminister Helmut Holter kam kürzlich der Vorschlag, künftig auf Noten in den Fächern Kunst, Musik und Sport zu verzichten.