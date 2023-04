Auch ein »Plan B«, die Klausuraufgaben vom Server des Schulministeriums herunterladen zu lassen, sei am Dienstagabend gescheitert, sagte Feller im Schulausschuss. Während des Hochladens der Aufgaben sei versehentlich eine Mail mit dem Zugangscode an die Schulen gegangen – der Upload war zu dem Zeitpunkt bereits bei 96 Prozent. So hätten dann gleichzeitig zahlreiche Schulen mit dem Herunterladen begonnen, während die Klausuraufgaben noch auf den Server hochgeladen worden seien.

Das habe der Server des Ministeriums nicht verkraftet, die Klausuren hätten verschoben werden müssen. »Das war für uns alle ein bitterer Moment und eine herbe Enttäuschung«, sagte Feller und entschuldigte sich erneut bei allen Betroffenen.