Eilentscheidung in NRW Abschlussprüfung auch ohne Coronatest

Darf ein Berufsschüler einen Coronatest verweigern und trotzdem an der Abschlussprüfung teilnehmen? Ja, entschied das Verwaltungsgericht in Münster. Jetzt kann er am Mittwoch sein Examen machen – ungetestet.