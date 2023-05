Auch die FDP forderte, IT-Schwachstellen schnellstmöglich zu schließen. FDP-Schulexpertin Franziska Müller-Rech ermahnte die Landesregierung sicherzustellen, dass personenbezogene Daten und Informationen von Lehrkräften, Mitarbeitern und Schülern geschützt gespeichert sind.

Feller hatte in der vergangenen Woche im Schulausschuss des NRW-Landtags offenbart: »Ich finde im Ministerium Baustellen vor, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.« Es handle sich um inhaltliche und organisatorische Probleme, die nur Stück für Stück abzuarbeiten seien – eine klare Attacke in Richtung ihrer FDP-Vorgängerin Yvonne Gebauer. »Es kann immer in nächster Zeit sein, dass irgendwo was aufploppt«, hatte Feller weitere schlechte Nachrichten nicht ausgeschlossen.