Die Ermittlungen waren vor zwei Jahren bekannt geworden, als der Werkvertrag des nordrhein-westfälischen Schulministeriums mit dem Islamberater wegen Zweifeln an dessen akademischer Qualifikation nach mehr als zehn Jahren aufgelöst worden war. Nachdem Zweifel an der Echtheit der Doktorarbeit des Mannes aufgekommen waren, wurde damals auch seine Abordnung an die Universität Duisburg-Essen mit dem Ziel der Habilitation vorzeitig beendet.