Wenige Tage nach der Abitur-Technikpanne in Nordrhein-Westfalen ist eine weitere IT-Schwachstelle im Geschäftsbereich des Schulministeriums bekannt geworden.

Das Leck wurde auf einem Server der »Qualitäts- und Unterstützungsagentur – Landesinstitut für Schule NRW« (QUA-LiS NRW) entdeckt. Der Hinweis sei von Spezialisten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gekommen, sagte ein Sprecher. Offenbar hatten Mitglieder des »Chaos Computer Club« (CCC) die Schwachstelle initial aufgespürt, wie der Deutschlandfunk unter Berufung auf die Hacker-Vereinigung berichtet. Der CCC hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Nichtregierungsorganisation in Sachen IT-Sicherheit entwickelt. Mitglieder suchen regelmäßig im Netz nach Sicherheitslücken und melden diese an die zuständigen Behörden.