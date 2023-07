Numerus-Clausus-Quote Wo der Kampf um Studienplätze am härtesten ist

Wer im kommenden Wintersemester ein Studium in Deutschland beginnen möchte, hat vergleichsweise gute Chancen auf einen Studienplatz. Nur für rund 38 Prozent aller Studienangebote in Deutschland gilt eine Zulassungsbeschränkung, ein sogenannter Numerus Clausus (NC) – der Wert ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gesunken. Im Wintersemester 2013/2014 waren noch 45,5 Prozent aller Studiengänge deutschlandweit mit einem Numerus Clausus belegt. Das geht aus einer Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor.