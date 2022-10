Bei den über Dreijährigen habe sich die Quote in den vergangenen Jahren sogar um zwei Prozentpunkte reduziert. Hier müsse Deutschland nun noch »den letzten Kilometer gehen und die heranholen, die am meisten davon profitieren«, so Schleicher. Sprich: Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Der frühzeitige Kitabesuch gilt als wichtiges Instrument, um ungleiche Bildungschancen zu mildern.

Bemerkenswert findet der OECD-Forscher in diesem Zusammenhang, dass in Deutschland – anders als in vielen anderen Ländern – ein Studium meist keine Gebühren kostet, während für den Kitabesuch oft Elternbeiträge fällig werden. »Während die meisten Staaten von den gut verdienenden Bildungsgewinnern Studiengebühren verlangen, werden in Deutschland immer noch die Jüngsten zur Kasse gebeten«, sagte Schleicher. »Das sind immer genau diejenigen, für die die Nachteile eines bildungsfernen Haushalts gerade durch die Vorschule am besten ausgeglichen werden können.«