»Großelternbetreuung ist in den letzten Jahren trotz Kita-Ausbau weitgehend konstant geblieben«, sagt Professorin C. Katharina Spieß, die mit ihrem Team seit Juni 2020 am Projekt »Oma und Opa gefragt?« geforscht hat. Dazu hat das Forschungsteam repräsentative Datensätze der Jahre 1997 bis 2020 ausgewertet, mit der die Wissenschaftlerinnen die Rolle von Großeltern in Deutschland bei der Bildung und Betreuung des Nachwuchses in der Altersgruppe 0 bis 10 Jahre beleuchten. Finanziert wurde die Studie von der Stiftung Ravensburger Verlag.

Mehr Großelternunterstützung erwünscht – aber nicht möglich

Professionelle Kinderbetreuung hat Oma und Opa also nicht verdrängt, vielmehr wird die Großelternbetreuung zunehmend Teil einer Betreuungskombination mit der Kita oder dem schulischen Ganztag. Dies treffe insbesondere auf Kinder in Ostdeutschland zu. Die Tendenz zeige sich auf unterschiedlichem Niveau unabhängig vom Bildungshintergrund der Familie in ganz Deutschland, einzig bei Familien mit Migrationsgeschichte habe die Großelternbetreuung keine so große Bedeutung, stellt die Forschungsgruppe fest.