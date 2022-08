Gleise und Straßen sind überschwemmt, Brücken zerstört: Wegen ungewöhnlich starker Regenfälle müssen in Pakistan viele Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Behörden ordneten am Montag die Schließungen aller Schulen in der südwestlichen Provinz Belutschistan für eine Woche an. »Wir erwarten in den kommenden Tagen noch mehr Regen und Überschwemmungen«, begründete ein Sprecher der Provinzbehörde die Maßnahme.