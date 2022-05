Paritätischer Wohlfahrtsverband Fast jeder dritte Student lebt in Armut

Fast jeder dritte Student und jede dritte Studentin in Deutschland sind rechnerisch von Armut betroffen. Bei allein lebenden Studierenden seien es sogar 79 Prozent – vor allem wegen der höheren Wohnkosten. Das geht aus Berechnungen des Paritätischen Gesamtverbands hervor, die nun veröffentlicht wurden.

Der Verband fordert daher eine deutlich stärkere Bafög -Erhöhung, als sie derzeit von der Bundesregierung geplant wird. In der vergangenen Woche hatte die Koalition eine Reform in den Bundestag eingebracht , nach der der Bafög-Höchstsatz ab Herbst von derzeit 861 Euro auf dann 931 Euro steigen soll.

Die Analyse stützt sich auf Daten des sozioökonomischen Panels (SOEP) aus dem Jahr 2020 sowie Erhebungen des Deutschen Studentenwerks zur wirtschaftlichen und sozialen Lage Studierender in Deutschland. Armut wird in Deutschland über das Haushaltseinkommen und die daraus folgenden Möglichkeiten an gesellschaftlicher Teilhabe definiert. Als arm oder armutsgefährdet gelten demnach Menschen, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen müssen – auch dann, wenn die Betroffenen selbst sich möglicherweise nicht als arm beschreiben würden.

Geplante Erhöhung gleicht Inflation nicht aus

Mit der geplanten Anhebung der Bafög-Sätze um fünf Prozent werde keine strukturelle Verbesserung erreicht, hieß es vom Paritätischen mit Blick auf die finanzielle Situation der Studierenden. Angesichts der aktuellen Inflationsrate reiche die geplante Anpassung nicht einmal aus, um die Kaufkraft zu erhalten. »Notwendig ist daher eine angemessene Anhebung der Bafög-Bedarfssätze und deren automatische und regelmäßige Fortschreibung«, forderte der Verband.