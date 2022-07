Personalnot an Schulen Berlin verbeamtet seine Lehrerinnen und Lehrer erstmals wieder

Die rot-rot-grüne Regierung hatte die Rückkehr zur Verbeamtung von Lehrkräften bereits im Koalitionsvertrag als Ziel festgehalten. Sie war 2004 abgeschafft worden. Andere Bundesländer wie Thüringen und Brandenburg hatten ihre Lehrkräfte ebenfalls lange Zeit nicht verbeamtet, sondern als Tarifbeschäftigte angestellt, diese Regelung inzwischen aber aufgehoben.

GEW: »Es knirschte an vielen Stellen«

Berlin hatte als einziges Bundesland bis zuletzt am Angestelltenverhältnis festgehalten. Kritiker dieser Regelung mahnten, dies sorge dafür, dass ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer in andere Bundesländer abwanderte. Ob dieser Punkt tatsächlich ausschlaggebend für die Personalnot an Schulen ist, ist jedoch umstritten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt etwa, die Arbeitsbedingungen an den Schulen in der Hauptstadt müssten sich grundsätzlich verbessern. Sie warf dem Senat zudem vor, viele Fragen rund um die Verbeamtung von Lehrkräften in Berlin seien noch offen.