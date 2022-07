Noch vor Ablauf seiner regulären Amtszeit verlässt Peter-André Alt seinen Posten als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Er werde das Amt am 31. März 2023 und damit vor dem Ende seiner zweiten Amtsperiode aufgeben, teilte die HRK am Donnerstag mit. Der Abschied wird mit dem Wechsel in eine neue Position begründet.