Denn Schulen tun bisher viel zu wenig für die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, sagt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Zu spät, zu praxisfern, zu wenig – das seien die bisherigen Kennzeichen schulischer Berufsorientierung. Schulabgängerinnen und -abgänger würden schlecht vorbereitet in die Zeit nach der Schule und ins Berufsleben starten, heißt es in einem Gutachten des Aktionsrats Bildung im Auftrag der vbw. Das Papier, das am Mittwoch veröffentlicht werden soll, lag dem SPIEGEL vorab vor.