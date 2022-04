Bei einem Coronatest an einer Schule in Pforzheim wollte ein Lehrer für die gesamte Klasse nur ein Teststäbchen nutzen. Das bestätigte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe dem SPIEGEL. Über den Fall hatten bereits die »Badischen Neuesten Nachrichten « sowie die »Pforzheimer Zeitung« berichtet .

Das Stäbchen wurde laut der Sprecherin an einem Tag vor den Osterferien an alle Schülerinnen und Schüler durchgereicht. Wie viele es tatsächlich benutzt hätten, sei noch unklar. Nicht zuletzt wegen der Ferien müsse der Fall noch aufgeklärt werden. Die Behörde stehe mit der Schulleitung in Kontakt, die sich wiederum mit den Eltern austausche. Details solle es Mitte kommender Woche geben.