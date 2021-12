Pisa-Chefin zu Schule und Corona Welches Land sollte Deutschlands Vorbild sein, Frau Lewalter?

Auch 20 Jahre nach dem Pisa-Schock fehlen Erkenntnisse, was Kinder in Deutschland wissen – und das mitten in der Pandemie. Bildungsforscherin Doris Lewalter sagt, worauf es in der Schulpolitik jetzt ankommt.