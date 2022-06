In seinem neu erschienenen Buch »Plagiate in der Wissenschaft« beschäftigt Zenthöfer sich mit der Geschichte und der Arbeitsweise der Plattform Vroniplag Wiki. Den Fall Hennig hat er dafür ausführlich rekonstruiert.

»Bemerkenswert ist hier vor allem der lange – und langsame – Ablauf des Verwaltungsgerichtsverfahrens«, sagt der Wissenschaftspublizist: »Das spielt Frau Hennig direkt in die Karten.« Denn wenn man davon ausgehe, dass die Soziologin im Jahr 2026 pensioniert werde, sei es durchaus realistisch, dass Hennig durch Widersprüche und ein weiteres Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht die Aberkennung so lange hinauszögere, dass sie ihre Professur bis zum Ruhestand retten könne.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer am Verwaltungsgericht habe im vergangenen Jahr bei 17 Monaten gelegen, erklärte ein VG-Sprecher dem SPIEGEL in einer Stellungnahme: »Für die Überschreitung dieser Dauer im konkreten (überdurchschnittlich schwierigen) Fall gibt es eine Vielzahl von Gründen: Die Kammer, deren Besetzung sich in jüngerer Zeit ständig verändert hat, war auch zuständig für eine Vielzahl von Asylverfahren, die vorrangig abzuarbeiten waren; wegen Corona war die Zahl der möglichen, hier aber erforderlichen Kammersitzungen am VG Berlin insgesamt in den letzten 2,5 Jahren nur eingeschränkt möglich; im konkreten Fall war zudem eine Beweisaufnahme erforderlich, so dass die Verfügbarkeit der am Verfahren beteiligten Personen koordiniert werden musste; schließlich: ein bereits konkret angesetzter früherer Termin musste wegen der Corona-Erkrankung eines Rechtsanwalts aufgehoben werden.«

Professorin argumentierte mit der »damals üblichen Zitierweise«

Hennig selbst ließ eine schriftliche SPIEGEL-Anfrage zu den Vorwürfen und dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren bisher unbeantwortet. Vor dem Verwaltungsgericht hatte sie jedoch erklärt, sie habe »nicht in erheblicher Weise über die Eigenständigkeit ihrer Promotionsleistung getäuscht«. Ihre Zitierpraxis, so wird ihre Einlassung im Urteil des Verwaltungsgerichts wiedergegeben, »bewege sich im Rahmen der damals üblichen Zitierweise in den Sozialwissenschaften. Jedenfalls habe es damals keine hinreichend bestimmten Zitierstandards gegeben, an denen sie sich hätte orientieren können.«