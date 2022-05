Walter Homolka hat nach einem Skandal um Belästigungsvorwürfe einen weiteren Posten am Abraham Geiger Kolleg (AGK) zur Rabbinerausbildung geräumt. Er ziehe sich als Gesellschafter zurück, teilte die Potsdamer Einrichtung mit. Die Leo Baeck Foundation habe Homolkas Anteile unentgeltlich übernommen und sei nun alleinige Trägerin des AGK.

Zuvor hatten Recherchen verschiedene Vorwürfe sexualisierter Belästigung offenbart, die sich gegen den ehemaligen Pressesprecher des AGK richteten, Hartmut Bomhoff. Das AGK ist ein An-Institut der Universität Potsdam und die einzige Ausbildungsstätte für liberale Rabbinerinnen und Rabbiner in Deutschland .

Der SPIEGEL hatte zudem über ein offenbar toxisches System bei der Rabbinatsausbildung an der Universität Potsdam berichtet, in dessen Mitte Geschäftsführer Walter Homolka stand. Er ist eine zentrale Figur für das Judentum in Deutschland und der Lebenspartner des beschuldigten Bomhoff.

Homolka lässt seine Ämter u.a. als Rektor und Geschäftsführer des AGK bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen. Zuerst hatte »Die Welt« über die Anschuldigungen berichtet. Bomhoff und Homolka waren auf Fragenkataloge des SPIEGEL nicht im Detail eingegangen.