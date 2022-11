Erst seit einer Schulreform vor knapp 20 Jahren ist der Schulbesuch in Kenia kostenlos. Gerade in ländlichen Gebieten fehlt es allerdings stellenweise an Geldern für ausreichende Bildung. In Subsahara-Afrika besuchen nach Angaben der Vereinten Nationen 60 Prozent der Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren keine Schule.