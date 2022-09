Nun hat die Universitätsleitung verkündet, noch mehr jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, in Princeton zu studieren – mithilfe eines finanziellen Entlastungspakets.

Familien mit einem Einkommen von weniger als 100.000 US-Dollar müssen ab dem Wintersemester 2023 an keine Gebühren mehr zahlen, wenn ihre Kinder an der Elite-Universität Princeton angenommen wurden und dort studieren. Das teilte die renommierte Hochschule in New Jersey in dieser Woche mit. Zuvor erhielten nur Familien mit einem Einkommen von weniger als 65.000 Dollar die volle finanzielle Unterstützung.