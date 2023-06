Interessant ist die Zusammensetzung der Studierendenschaft an den privaten Hochschulen. Die Studienangebote werden auch von älteren Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, angenommen: 27 Prozent der Studierenden sind älter als 30 Jahre. Zudem sind 57,6 Prozent aller Studierenden im Fernstudium und 49,5 Prozent aller Teilzeitstudierenden in Deutschland an privaten Hochschulen eingeschrieben. Mehr als ein Drittel ist in einem wirtschaftswissenschaftlichem Fach eingeschrieben, an staatlichen sind dies nur etwa ein Achtel aller Studierenden. Weitere Schwerpunkte lagen in den Fachbereichen Psychologie, Sozialwesen und den Gesundheitswissenschaften außerhalb der Medizin, zu denen etwa Pflegewissenschaften, Gesundheitsmanagement und Gesundheitspädagogik zählen. In letzterem Bereich waren an den privaten Hochschulen zuletzt mit 34.200 Studierenden sogar nahezu genauso viele eingeschrieben wie an den öffentlichen Hochschulen.