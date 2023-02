Ähnliche, wenn auch weniger heftige, Proteste über Toilettenregelungen wurden auch aus anderen britischen Schulen berichtet. In einer Schule in Leeds verweigerten Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsteilnahme, nachdem die Toilettentüren verriegelt worden waren, berichtete der Sender ITV. In Lincolnshire klagten Eltern über »Gefängnisregeln«, wenn dieser oder jener Lehrer um Erlaubnis gefragt werden müsse.

Zeitungen aus der Region Liverpool berichteten wiederum über Proteste gegen eine die Schuluniform betreffende Regelung an der Rainford High School in St. Helens. Demnach seien Schülerinnen am Schuleingang abgefangen worden, von männlichen Lehrkräften sei dann ihre Rocklänge vermessen worden. Ein Video des TikTok-Accounts »Feminism4Everyone« dazu wurde über hunderttausendmal angesehen. Aus Solidarität kamen daraufhin auch Jungen mit Röcken in die Schule.