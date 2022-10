Außerdem sei die Kommunikation im Kolleg öfter aus dem Ruder gelaufen: »Darüber hinaus wurde mehrfach berichtet, dass Herr Prof. Homolka in unterschiedlichen Situationen mit lauten emotionalen Ausbrüchen in die Kommunikation eingriff.« Homolka hat die Vorwürfe bestritten. Dennoch heißt es in dem Bericht: »Die Organisationskultur, die sich der Kommission in den diversen Sitzungen durch die Berichte der Befragten gezeigt hat, ist eine von Macht geprägte, in der Ausschlüsse, Konkurrenzen und auch Missgunst wirksam geworden sind.«