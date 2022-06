»Viele Beschäftigte im Bildungsbereich gehen in Teilzeitarbeit, um der persönlichen Überlastung zu entkommen«, so Finnern. »Das System befindet sich in einem Teufelskreis aus Überlastung durch Fachkräftemangel und Fachkräftemangel durch Überlastung. Es droht ein Personalkollaps.« Die Länder müssten endlich die Ausbildungskapazitäten in Studium und Referendariat signifikant erhöhen.

Zudem liege die Zahl der Abbrecher in manchen Lehramtsstudiengängen bei fast 50 Prozent, das weise auf erhebliche Mängel in den Studiengängen hin: »Das Studium muss studierbar werden, sonst verlieren wir während der Ausbildung viel zu viele junge Menschen.« Außerdem müsse der Numerus clausus (NC), den es noch immer für viele Lehramtsausbildungen gebe, endlich fallen, mahnte Finnern.