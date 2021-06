Ganztagsbetreuung für Grundschüler Bundestag beschließt Rechtsanspruch ab 2026

Kinder, die ab dem Jahr 2026 eingeschult werden, sollen laut Bundestag täglich acht Stunden Betreuung in Anspruch nehmen können – auch in den Ferien. Doch in den Ländern gibt es noch Widerstand.