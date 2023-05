dass mitten in der laufenden Amtsperiode die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) ausgewechselt wird, passiert nicht allzu oft. Letzte Woche war’s aber doch so weit: Astrid-Sabine Busse (SPD) trat als Berliner Bildungssenatorin und damit auch als KMK-Chefin ab, Katharina Günther-Wünsch (CDU) übernahm beide Ämter. Im SPIEGEL-Interview knüpfte die Neue an ein Mantra ihrer Vorgängerin an. »Ihre Frage suggeriert, dass bis jetzt alles schlecht gewesen sei – das sehe ich nicht so«, sagte Günther-Wünsch im Gespräch mit den SPIEGEL-Journalistinnen. Das klingt nicht unbedingt nach Revolution, könnte man denken (»Das ist los«).

Ein Thema, mit dem sich die neue KMK-Präsidentin und ihre Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall beschäftigen müssen, kochte in den vergangenen Tagen unmittelbar vor der Berliner Haustür hoch: rechtsextreme Vorfälle an Schulen. An einer Einrichtung in Brandenburg ist es offenbar so schlimm, dass sich die Lehrkräfte nicht mehr zu helfen wissen und in einem Brandbrief nach Unterstützung rufen. Auch da muss ein Neuer als brandenburgischer Ressortchef das Thema schnell angehen: Steffen Freiberg (SPD), designierter Bildungsminister und Nachfolger der überraschend zurückgetretenen Britta Ernst (SPD) .

Aber auch im Westen war ziemlich viel los in den vergangenen zwei Wochen. Wenn Sie in Nordrhein-Westfalen arbeiten, gehören Sie möglicherweise zu den Lehrkräften, die am Dienstag vor 14 Tagen stundenlang in der Schule ausharrten und auf den Download der Abiklausuren warteten – um dann abends, irgendwann gegen 20.30 Uhr, zu erfahren: Das wird nichts mehr, die Prüfungen am nächsten Tag fallen aus. Wie es dazu kam, zeichnen wir noch mal nach – und kommentieren die Folgen (»Debatte der Woche«).

Da läuft ja einiges schief, denken Sie gerade? Dann sind Sie nicht allein: So sehen es auch viele Jugendliche. Einige von ihnen haben einen bemerkenswerten Dokumentarfilm gedreht – über die Mängel des Bildungssystems, aber auch über ihre Visionen vom Lernen. »Bildungsgang « heißt der Film, am 11. Mai kommt er in die Kinos. Ich konnte ihn am vergangenen Freitag vorab schon sehen – und finde ihn wirklich empfehlenswert .

Wie immer freuen wir uns über Lob. Kritik und Themenanregungen zur »Kleinen Pause« – gern per E-Mail an bildung@spiegel.de . Bleiben Sie gesund!

Für das Bildungsteam des SPIEGEL

Armin Himmelrath