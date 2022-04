Unicef-Bericht Fast zwei Drittel aller ukrainischen Kinder auf der Flucht

Fast zwei Drittel aller ukrainischen Kinder mussten seit Beginn des russischen Angriffskriegs ihr Zuhause verlassen. Das schätzt das Uno -Kinderhilfswerk. Von den rund 7,5 Millionen Kindern bis 18 Jahren seien demnach 2,8 Millionen innerhalb des Landes vertrieben worden und zwei Millionen ins Ausland geflohen, sagte der Leiter der Nothilfeprogramme von Unicef , Manuel Fontaine, in New York.

»In sechs Wochen ist das einfach unglaublich«, sagte Fontaine, der nach eigenen Angaben noch nie eine so große Zahl an geflohenen Kindern in so kurzer Zeit erlebt hat. Von den ukrainischen Kindern, die noch nicht auf der Flucht sind, sei fast die Hälfte von Hunger bedroht, sagte Fontaine nach der Rückkehr von einem Besuch in der Ukraine.