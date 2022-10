Die Immunität habe durch Impfungen und Infektionen »deutlich zugenommen«, Risiken für einen schweren oder sogar tödlichen Verlauf seien unter den aktuell zirkulierenden Virusvarianten deutlich gesunken, für Kinder und Jugendliche seien diese zuvor bereits gering gewesen. »Diese Situation kann sich durch die Evolution weiterer Varianten des Sars-CoV-2 Virus erneut ändern«, heißt es aber auch.

In der neuen Leitlinie würden nicht mehr »reine Infektionshäufigkeiten«, sondern insbesondere potenzielle Risiken neuer Virusvarianten oder die drohende regionale Überlastung des Gesundheitssystems oder der kritischen Infrastruktur zugrunde gelegt, hieß es am Freitag vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, die an der Erarbeitung beteiligt waren.