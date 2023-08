»Warme Worte, vage Ankündigungen«

Rückmeldungen und Fragen von verunsichertem Schulpersonal habe sie bisher nicht erhalten, so Gerth. »Da ist eher der Tenor: Was ist das denn jetzt für eine Debatte? Wir haben Lehrkräftemangel, wir haben das Thema Inklusion quasi beerdigt in Sachsen-Anhalt, weil es zu wenig Förderschulkräfte gibt. Wir reden nicht über Chancengleichheit und wir haben jede Menge Schulabbrecher:innen. Und jetzt machen die da so einen Nebenkriegsschauplatz auf. Die Schule hat ganz andere Sorgen.«

Schon am Dienstag veröffentlichte die GEW Sachsen-Anhalt eine Pressemitteilung , in der vor miserabler Unterrichtsversorgung gewarnt wird. Dem SPIEGEL liegt ein Brief der Bildungsministerin an die Schulleiterinnen und Schulleiter im Land Sachsen-Anhalt von dieser Woche vor. »Ihre Hingabe und Ihr Einsatz sind die Grundpfeiler unseres Bildungssystems«, schreibt darin die Ministerin Feußner und stellt verschiedene Maßnahmen für das neue Schuljahr vor, auch zur Demokratieförderung. Man solle zu gesellschaftlichen und aktuellen politischen Themen mit den Schülerinnen und Schülern diskursiv ins Gespräch zu kommen, Hashtag #moderndenken. »Es gibt für die Schulen warme Worte, vage Ankündigungen und das Verbot des Gender-Sternchen«, bewertet Gerth das Schreiben. »Wir kriegen nicht mehr Geld, wir reden nicht über Arbeitszeit. Das sind alles Fragen, die das Bildungsministerium nicht interessieren.«