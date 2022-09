Lehrkräfte fehlen an fast allen Schulen in Deutschland. Um die Personalnot zu lindern, hat sich Sachsen-Anhalt für einen ungewöhnlichen Weg entschieden. Mithilfe von Headhunter-Agenturen ließ das Bildungsministerium dort in einem Modellprojekt europaweit nach Lehrerinnen und Lehrern suchen – offenbar mit Erfolg.