Urteil in Sachsen-Anhalt Unterricht ohne Mindestabstand in Grundschulen ist rechtens

An vielen Grundschulen kehrt so etwas wie Normalität ein, weil einige Kultusminister die Abstandsregeln aufheben. Ein Lehrer in Sachsen-Anhalt fürchtete um seine Gesundheit und klagte - vergeblich.