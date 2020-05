Entscheidung im Eilverfahren Unterrichtsbesuch für sächsische Grundschüler ab sofort freiwillig

Von diesem Montag an sollten alle Grundschüler in Sachsen wieder in die Schule gehen - eine bundesweite Ausnahme, die auf Kritik stieß. Eltern klagten dagegen und setzten sich vor Gericht durch. Mit weitreichenden Folgen.