Die Idee klinge ganz einfach, teilt das Kultusministerium in Sachsen mit: Während in der sächsischen Kleinstadt Niesky elf Schülerinnen und Schüler von einer Lehrkraft im Bio-Leistungskurs unterrichtet würden, seien zwei Schüler im rund 30 Kilometer entfernten Gymnasium in Weißwasser per Video live zugeschaltet. Nach dem gleichen Muster gebe es auch in Görlitz und Niesky einen gemeinsamen Leistungskurs im Fach Physik.