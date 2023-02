Vier-Tage-Wochen sind für sächsische Jugendliche aber trotzdem nicht ausgeschlossen. Nach Angaben des Ministeriums in Dresden können die Schulen im Freistaat eigenverantwortlich und aus pädagogischen Gründen vergleichbare Maßnahmen anbieten. »Derartige Konzepte können zum Beispiel das selbstorganisierte Lernen befördern. Aus den Erfahrungen der pandemiebedingten Schulschließungen wissen wir, dass einige Schüler zu deutlich besseren Leistungen in der Lage waren als im Präsenzunterricht«, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums: »Diese Schüler waren sehr gut in der Lage strukturiert und selbstorganisiert zu lernen«, hieß es.