Im Herbst werden wohl wieder weniger Schülerinnen und Schüler in Sachsen an ein Gymnasium wechseln. Nach einer Zunahme an Gymnasialempfehlungen während der Coronapandemie pendeln sich die Zahlen der erteilten Bildungsempfehlungen wieder auf das Vor-Corona-Niveau ein, teilte das sächsische Kultusministerium mit.