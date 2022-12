Die Preise steigen, das Geld wird in vielen Familien immer knapper: Eine Schule in Schottland hat deshalb eine besondere Initiative gestartet, um bedürftigen Schülerinnen und Schülern zu helfen. Das berichtet der Sender BBC. Das Projekt nennt sich »Kindness-Lockers«, was sich in etwa mit »Schließfächern, die Gutes bewirken sollen«, übersetzen lässt.