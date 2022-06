Die Psychologin Ricarda Steinmayr und ihr Team haben in einer der ersten Längsschnittstudien zu diesem Thema Erhebungen vor und während der Coronakrise miteinander verglichen. Die Fachleute haben dafür nach dem ersten Lockdown im Mai und Juni 2020 Befragungen an vier Grundschulen durchgeführt, an denen sie im Rahmen eines anderen Projekts schon vor der Pandemie dreimal die Kinder zu ihrem subjektiven Wohlbefinden befragt hatten – ein Glücksfall, der den direkten Vergleich erst ermöglichte.