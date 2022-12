Die Initiatoren der Erklärung um Sascha Feuchert, Professor mit dem Schwerpunkt Holocaustliteratur an der Universität Gießen, nannten als Grund für ihre Initiative sowohl das Sterben der letzten Überlebenden des Nationalsozialismus als auch »zahlreiche erschreckende Ereignisse und Geschehnisse« in jüngerer Zeit, die »die Gefahren von Verdrängen und Vergessen in bedrohlicher Deutlichkeit dokumentieren«.