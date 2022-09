80 Prozent der befragten Fachleute sehen in einer Verbesserung der schulischen Berufsorientierung eine vielversprechende Chance, die Situation der betroffenen Jugendlichen zu verbessern. »Dazu sollte zum Beispiel Berufsorientierung stärker in der Aus- und Weiterbildung für Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen verankert werden«, empfehlen die Stiftungen.

Und: Eine kontinuierliche und individuelle Begleitung von Jugendlichen beim Übergang von der Schule in die Ausbildung halten 83 Prozent der Fachleute für wünschenswert. Großen Zuspruch findet auch die Idee einer Flexibilisierung des Ausbildungssystems, bei der die Jugendlichen die benötigten Inhalte in ihrem eigenen Tempo in Modulen absolvieren und sammeln können. Dahinter steht die Idee, dass sie so schrittweise zu einem vollwertigen Abschluss kommen.