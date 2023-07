Genau davor aber warnen die Fachleute in der Kultusministerkonferenz: Wenn der erste Digitalpakt Mitte 2024 ausläuft, werde die bis dahin aufgebaute digitale Struktur an den Schulen zusammenkrachen. »Ab Juni 2024 haben die Länder für die Fortsetzung des Digitalpakts kein Geld mehr«, warnt Hamburgs Senator Ties Rabe (SPD). Und sein hessischer Amtskollege Alexander Lorz (CDU) vermutet sogar eine Strategie des BMBF: Der Bund habe »eine gewisse Leidenschaft dafür, Programme anzuschieben und dann, wenn das öffentliche Interesse nachlässt, zu sagen: ›Macht ihr mal weiter, liebe Länder!‹« So aber könne föderale Bildungspolitik nicht funktionieren.